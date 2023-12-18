БАКУ/Trend/ - В сфере пассажирских перевозок в Азербайджане разработана новая устойчивая финансовая модель.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

Заместитель министра отметил, что хотя общественный транспорт и является социально значимой сферой, здесь необходимо защищать экономические интересы.

"Процессы связаны друг с другом в цепочку. Как отраслевое министерство, мы работаем над созданием механизма государственной поддержки для обеспечения устойчивых услуг общественного транспорта. С этой целью мы разработали новую устойчивую финансовую модель и начнем ее внедрять в следующем году", - подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время в Баку функционируют около 100 автобусов, не отвечающих современным требованиям.

"Существует серьезная необходимость в обновлении этих автобусов", - добавил он.

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