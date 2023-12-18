БАКУ/Trend/ - В следующем году запланирован проект обновления автобусов в Баку на электробусы.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Как вы знаете, в следующем году Азербайджан примет COP-29. Со следующего года мы будем чаще видеть на улицах Баку новые электробусы", - отметил он.

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