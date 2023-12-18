Наличие общественного транспорта на освобожденных территориях находится в центре внимания - Рахман Гумматов

БАКУ/Trend/ - Наличие общественного транспорта на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана находится в центре внимания министерства цифрового развития и транспорта.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Уже готовы планы по Лачинскому району, в том числе по Лачин-Забухскому направлению. Также предпринимаются шаги в отношении города Шуша", - отметил он.

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