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Сокращается интервал между поездами в бакинском метро

Транспорт Материалы 18 декабря 2023 12:12 (UTC +04:00)
Сокращается интервал между поездами в бакинском метро

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Будут приняты меры по сокращению интервала между поездами в бакинском метро.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Ожидается дальнейшее расширение использования метро. Государство уделяет метро большое внимание. Именно в результате этого внимания до сих пор закупаются и будут закупаться новые вагоны", - отметил он.

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