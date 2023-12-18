В Азербайджане подготовлены новые автобусные маршруты и сеть специальных полос (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане подготовлены новые автобусные маршруты и сеть специальных полос.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Важные меры принимаются по обеспечению доступности общественного транспорта в рамках работ, проводимых в направлении улучшения транспортных возможностей столицы. Все маршруты были проанализированы AYNA, количество автобусов на линиях контролировалось ежедневно, и было обеспечено их бесперебойное движение", - отметил он.

По его словам, в настоящее время ведется работа по снижению нагрузки на автобусы и по сравнению с прошлым годом выпущено 200 дополнительных автобусов.

Гумматов также упомянул, что выделение специальной полосы для автобусов многократно увеличивает пропускную способность дорог.

"Средняя разрешенная скорость автобусов увеличилась в результате выполнения участниками дорожного движения требований выделенных полос для автобусов. В настоящее время на улицах и проспектах Баку и Абшеронского района имеется 21 автобусная полоса. После создания полосы на дороге Баку-Сумгайыт, время, необходимое автобусам для достижения конечной остановки, значительно сократилось. В течение дня по этому участку дороги проезжают более 1800 автобусов по 37 регулярным маршрутам. Благодаря соблюдению требований полосы созданы условия для комфортной, беспрепятственной и без дополнительных потерь времени перевозки около 140 тысяч пользователей общественного транспорта. Подготовлены новые автобусные маршруты и сеть специальных автобусных полос. Со следующего года начнется реализация новых автобусных маршрутов и сети специальных полос", - добавил он.

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