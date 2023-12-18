Количество поездок на такси в Баку сократилось примерно на 14% (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Количество поездок на такси в Баку сократилось примерно на 14 процентов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"В результате реформ, проведенных в сфере такси, количество поездок на такси в Баку сократилось примерно на 14 процентов. Средняя дальность поездок увеличилась с 8,5 км до 10 км за счет сокращения поездок на короткие расстояния. Количество ежедневных перевозок автобусами увеличилось на 100 тысяч и достигло 1,6 миллиона", - отметил он.

По его словам, водители такси были привлечены к обучению для повышения уровня обслуживания граждан.

"На сегодняшний день для обучения, проводимого в Учебно-образовательном центре AYNA, подали заявки более 14 тысяч водителей. Из них в тренинге приняли участие более 11 000. Но это не полное решение проблемы. В начале следующего года к автомобилям-такси будут применены технические требования. В настоящее время утверждение требований находится на завершающей стадии", - добавил он.

Напомним, что согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-октябре 2023 года пассажироперевозки автотранспортом составили 1,366 миллиарда человек, что на 19,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Автобусами в указанный период было перевезено 94,6 процента пассажиров, такси и другими частными перевозчиками - 5,4 процента.

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