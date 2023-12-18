Для сокращения загруженности в час пик должны функционировать 2400 автобусов - AYNA (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - По расчетам AYNA для сокращения загруженности в час пик должны функционировать 2400 автобусов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"По нашим расчетам для сокращения загруженности в час пик должны функционировать 2400 автобусов. Однако, данная цифра может быть скорректирована", - отметил он.

Напомним, что согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-октябре 2023 года пассажироперевозки автотранспортом составили 1,366 миллиарда человек, что на 19,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Автобусами в указанный период было перевезено 94,6 процента пассажиров, такси и другими частными перевозчиками - 5,4 процента.

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