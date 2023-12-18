На дорогах Азербайджана планируется увеличить количество "электронных весов" (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - На автомобильных дорогах Азербайджана планируется увеличить количество "электронных весов".

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"В результате установки электронных весов стало возможным контролировать все дороги. Установка весов на автомагистралях – это новый проект. По ним можно определять вес проезжающих по ним грузовых автомобилей. На трех точках эта работа уже завершена. В следующем году планируется установить 51 единицу таких весов в 31 точке на автодорогах", - отметил он.

Напомним, что согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-октябре 2023 года грузоперевозки автомобильным транспортом составили 106,2 миллиона тонн, или 57,1 процента от общего объема грузоперевозок. Грузоперевозки автотранспортом выросли на 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Отметим, что грузоперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане в январе-октябре 2023 года составили 186,2 миллиона тонн, что на 5,4 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

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