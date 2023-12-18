AYNA ставит цели к 2030 году сделать мобильность в Азербайджане экологичнее (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Агентство наземного транспорта ставит цель к 2030 году сделать мобильность в Азербайджане быстрее, безопаснее и экологичнее.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"В рамках этого будет осуществлен переход к концепции "города для жителей". Это в свою очередь включает в себя сокращение использования личных автомобилей в центре города, развитие общественного транспорта и улучшение инфраструктуры. Включение Баку в число 30 лучших городов является одной из основных целей до 2030 года", - добавил он.

Отметим, что AYNA было создано 11 октября 2021 года на базе Государственной службы автомобильного транспорта и подведомственных ей предприятий и региональных транспортных компаний с ограниченной ответственностью, а также Сумгайытского и Гянджинского управлений автомобильного и пассажирского транспорта.

Агентство наземного транспорта Азербайджана регулирует сферу автомобильного транспорта, обеспечивает потребность в автомобильных перевозках и других автотранспортных услугах в Азербайджане, правила и требования к международным и внутренним пассажирским и грузовым перевозкам, нормы и правила в этой области, контролирует их соблюдение.

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