В следующем году запланирован проект обновления автобусов в Баку на электробусы (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В следующем году запланирован проект обновления автобусов в Баку на электробусы.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Как вы знаете, в следующем году Азербайджан примет COP29. Со следующего года мы будем чаще видеть на улицах Баку новые электробусы", - отметил он.

Напомним, что восточноевропейская региональная группа выбрала Азербайджан для проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), о чем было официально объявлено 11 декабря в рамках конференции COP28 в Дубае. Проведение COP29 в Азербайджане запланировано на ноябрь 2024 года.

Отметим, что в сентябре 2023 года в Баку на маршрутную линию вышел первый автобус с электродвигателем. Электрический автобус курсирует по маршруту №5.

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