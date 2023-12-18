Сокращается интервал между поездами в бакинском метро (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Будут приняты меры по сокращению интервала между поездами в бакинском метро.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Ожидается дальнейшее расширение использования метро. Государство уделяет метро большое внимание. Именно в результате этого внимания до сих пор закупаются и будут закупаться новые вагоны", - отметил он.

Напомним, что согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, пассажироперевозки в Азербайджане в январе-октябре 2023 года превысили 1,552 миллиарда человек, что на 17,8 процента больше показателя аналогичного периода 2022 года. Большая часть пассажиров (88 процентов) была перевезена автотранспортом, 11,5 процента – метрополитеном, 0,5 процента – другими видами транспорта.

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