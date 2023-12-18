Будут ужесточены меры за использование полосы для автобусов на дороге Баку-Сумгайыт не по назначению (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Будут ужесточены меры, чтобы другие транспортные средства не могли использовать специальную полосу для автобусов на дороге Баку-Сумгайыт.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Другие транспортные средства, выезжающие на эту полосу, препятствуют движению автобусов. Мы рассматриваем возможность ужесточения мер наказания для них. На этой дороге планируется установка оборудования для мониторинга и введение других мер. Соответствующий проект уже подготовлен, и новый закон скоро вступит в силу", - отметил замминистра.

Напомним, что ранее МВД Азербайджана сообщало, что водители, выезжающие на размеченную для автобусов полосу на дороге Баку-Сумгайыт, создают препятствие движению общественного транспорта и заставляют автобусы стоять в пробках. Эти водители даже не подозревают, что таким образом совершают административное правонарушение, которое предусматривает штраф в размере 40 манатов.

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