Налаживание общественного транспорта на освобожденных территориях находится в центре внимания - Рахман Гумматов (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Налаживание общественного транспорта на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана находится в центре внимания министерства цифрового развития и транспорта.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Уже готовы планы по Лачинскому району, в том числе по Лачин-Забухскому направлению. Также предпринимаются шаги в отношении города Шуша", - отметил он.

Напомним, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года.

Отметим, что согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, пассажироперевозки в Азербайджане в январе-октябре 2023 года превысили 1,552 миллиарда человек, что на 17,8 процента больше показателя аналогичного периода 2022 года. Большая часть пассажиров (88 процентов) была перевезена автотранспортом, 11,5 процента – метрополитеном, 0,5 процента – другими видами транспорта.

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