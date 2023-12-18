Замминистра внес ясность в вопрос прокладки трамвайных линий в Баку (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В настоящее время вопрос прокладки трамвайных линий в Баку не обсуждается.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

По его словам, генеральный план Баку предусматривает наличие трамвайных линий, однако в дискуссиях по развитию общественного транспорта нет конкретных идей по поводу их прокладки.

"В настоящее время вопрос строительства трамвайных линий стоит остро, но он не обсуждается. Однако это не означает, что он не в фокусе", - отметил он.

Напомним, что в мае 2023 года председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев заявил, что завершен процесс подготовки Генерального плана Баку.

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