В Азербайджане проводятся работы по совершенствованию системы безналичных расчетов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения возможности использования всех видов платежных средств в общественном транспорте Азербайджана проводятся работы по совершенствованию действующей системы безналичных расчетов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"После обновления системы безналичных расчетов можно будет осуществлять оплату всеми банковскими картами и мобильными устройствами, поддерживающими бесконтактную технологию. Со следующего месяца оплата банковской картой будет тестироваться на нескольких маршрутах. После испытаний планируется приступить к первоначальному внедрению новой платежной системы в конце первого квартала следующего года", - отметил он.

Напомним, что согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), на первое ноября 2023 года число платежных карт в Азербайджане выросло на 2,808 миллиона, или 20,95 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 16,21 миллиона против 13,402 миллиона годом ранее.

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