В рамках "Цифрового двойника" в Баку смоделировано более 20 проектов (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В рамках "Цифрового двойника" в Баку смоделировано более 20 проектов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"Создан "цифровой двойник" города Баку. На базе "цифрового двойника" осуществляется планирование новейших инфраструктурных проектов, оптимизация регулярных маршрутных линий. Всего на сегодняшний день на "цифровом двойнике" смоделировано более 20 проектов, имеющих серьезный инвестиционный потенциал и получены научно обоснованные результаты. Определены шесть наиболее эффективных проектов, и в ближайшее время начнется их реализация", - отметил он.

Напомним, что в настоящее время разрабатывается стратегия цифровой экономики Азербайджана и в рамках одного из основных блоков выделяют расширение прав и возможностей граждан с помощью цифровых навыков.

Так, страна стремится ускорить рост ВВП за счет повышения уровня цифровой грамотности среди всех возрастных групп. Для достижения этих целей страна будет повышать эффективность государственных операций с помощью цифровых технологий. Страна осознает важность внедрения новых технологий и будет изучать такие технологии, как разработка локального генеративного искусственного интеллекта и создание цифрового двойника пилотных городов совместно с различными заинтересованными сторонами в стране. Эти инновации имеют решающее значение для прогресса Азербайджана.

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