Туркменистан придает важное значение транспортному сотрудничеству в рамках СНГ

БАКУ /Trend/ - Туркменистан признаёт развитие транспортной сферы одним из важнейших приоритетов сотрудничества со странами Содружества независимых государств (СНГ), стремясь последовательно увеличивать объемы грузовых и пассажирских перевозок.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в Москве.

По его словам, в данном контексте Туркменистан поддерживает инициативу по координации действий с партнерами для создания новых транзитных коридоров и совместного входа на крупные рынки транспортных услуг.

Гелдимырадов отметил, что такие проекты, как, например, железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран, открывают перспективы для значительного расширения объема и улучшения качества торгово-экономического взаимодействия со странами СНГ на евразийском континенте.

Отметим, что заседание проходит в центре ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Перед началом заседания премьер-министры стран СНГ ознакомились с международным выставочным форумом "Россия", открывшимся в выставочном центре ВДНХ.

На выставочном форуме демонстрируется путь развития регионов России, новые технологии производства страны.