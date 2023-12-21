Необходимо рассматривать план строительства ж/д Карс-Нахчыван как новой ветки Среднего коридора - министр

БАКУ/Trend/ -Необходимо рассматривать план строительства железной дороги Карс-Нахчыван как новой ветки Среднего коридора.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров

в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

« В качестве альтернативы дорога, которая пройдет по территории Зангилана, Ирана, Нахчывана и Турции, еще больше укрепит наше партнерство в сфере транспорта. Транспортные коридоры, проходящие через нашу страну по Среднему коридору, Бакинскому морскому торговому порту, железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, образуют кратчайшие и наиболее эффективные транспортные маршруты для перевозки грузов из Азербайджана через Турцию в Европу и наоборот. Будучи активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, Азербайджан за счет собственных средств инвестировал в инфраструктурные проекты, связанные с железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом», - сказал он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.