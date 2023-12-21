Бакинский аэропорт предлагает широкий выбор направлений для зимних путешествий

БАКУ/Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев постоянно расширяет географию полетов и предлагает удобные варианты для путешествий и деловых поездок. Из бакинского аэропорта пассажиры могут отправиться в 68 городов мира с помощью 38 авиакомпаний, включая такие новые направления как Греция, Швейцария, Испания, Австрия и другие.

Для любителей теплого климата в холодные зимние месяцы предлагаются рейсы в Дубай, Абу-Даби, Шарджу, Шарм-аль-Шейх, Доху такими авиакомпаниями как AZAL, FlyDubai, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Wizz Air Abu Dhabi, Qatar Airways и Air Cairo.

Одним из уникальных зимних направлений являются страны Средней Азии. Путешествуя по Узбекистану, Казахстану или Кыргызстану, можно насладиться колоритной культурой, интересными достопримечательностями и природными красотами региона. Полеты в эти страны осуществляют авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», Uzbekistan Airways, Air Astana и FlyArystan.

Кроме того, из Международного аэропорта Гейдар Алиев предлагаются рейсы в Европу, Китай, Англию и другие направления. Также не являются исключением и наиболее посещаемые пассажирами направления России, Грузии и Турции, где они могут ощутить приятные оттенки зимы и насладиться зимними видами спорта на горнолыжных курортах.

Забронировать авиабилеты по указанным направлениям можно на официальных сайтах соответствующих авиакомпаний.