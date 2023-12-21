Зангезурский коридор сыграет важную роль в увеличении объема двусторонней торговли между Азербайджаном и Турцией - Озгюр Волкан Агар

БАКУ/Trend/ - Зангезурский коридор сыграет важную роль в увеличении объема двусторонней торговли между Азербайджаном и Турцией.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра торговли Турецкой Республики Озгюр Волкан Агар в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"Открытие коридора позволит сократить расстояние на 260 км между Азербайджаном и Турцией. Этот коридор также окажет положительное влияние на отношения между странами региона. Зангезурский коридор является стратегическим проектом и с его помощью будет обеспечено беспрепятственное перемещение и доступность географически из Китая в Европу. В результате снизится грузопоток, будет обеспечен быстрый транзит и увеличится объем торговли. Этот коридор окажет положительное влияние на торговлю в Центральной Азии", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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