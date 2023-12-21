Работы по расширению ж/д Баку-Тбилиси-Карс близки к завершению - Рахман Гумматов

БАКУ/Trend/ - Было принято решение о дальнейшем расширении железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и данные работы близки к завершению.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

По его словам, есть ряд решений относительно инфраструктуры на ближайшие годы.

«У нас есть определенные цели и в отношении железных дорог», - сказал он.

Напомним, что 850-километровая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году. Ускоренная доставка товаров из Азии в Европу через Азербайджан повышает значимость БТК в региональной транспортной сети.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, “зеленой” энергетики, оздоровительного туризма.