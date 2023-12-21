С 2024 года электронная товарная накладная будет применяться к грузовым перевозкам по Азербайджану

БАКУ/ Trend/ - С первого января 2024 года электронная товарная накладная будет применяться к грузовым перевозкам по Азербайджану.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

По его словам, в прошлом году объем автомобильных перевозок увеличился на 75 процентов, в текущем году - на 50 процентов.

"С прошлого года осуществляется прием заявителей в электронной форме и выдача разрешений в кратчайшие сроки. Возможное время было обеспечено. Этот вид груза иногда требует сопровождения и охраны. По этой причине процесс несколько усложняется. Однако отмечу, что за минувший период через эту систему было пропущено более 4 600 автомобилей. Не только большегрузные автомобили, но и другие услуги в целом проводятся в направлении перевода их на электронную систему", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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