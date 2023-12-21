В Азербайджане подготовлен концепт проекта цифровой информационной системы транспортной логистики

БАКУ/ Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана подготовило концепт проекта цифровой информационной системы транспортной логистики.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

По его словам, это довольно большая платформа.

"Планируется оцифровать все процессы грузопотоков через Азербайджан - от подписания контрактов, связанных с приобретением документации, лицензий и разрешений, до выбора видов транспорта", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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