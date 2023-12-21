Турция рассчитывает на реализацию проекта Карс-Нахчыван в течение следующих 5 лет (ДОПОЛНЕНО)

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(Первая версия была опубликована в 13:31)

БАКУ/Trend/ - Турция рассчитывает на реализацию проекта строительства железной дороги Карс-Нахчыван в течение следующих 5 лет.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра торговли Турецкой Республики Озгюр Волкан Агар в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

Агар отметил, что соглашение о льготной торговле, подписанное 25 февраля 2020 года, является стратегическим решением, направленным на углубление экономических и торговых отношений между двумя дружественными государствами.

"Этот важный шаг содействует не только укреплению взаимовыгодных связей, но и создает основу для будущего расширения сотрудничества. Соглашение обеспечивает взаимные преимущества для торговли, создавая благоприятные условия для обеих сторон. Увеличение двустороннего товарооборота и развитие тесных экономических партнерств являются естественными результатами этого соглашения, что способствует общему процветанию обеих стран", - сказал он.

Более того, заместитель министра отметил, что, не останавливаясь на достигнутом, в апреле 2023 года между Азербайджаном и Турцией был подписан дополнительный протокол, дополняющий соглашение 2020 года.

"Этот протокол расширяет список продуктов, покрываемых льготами, что приводит к дополнительным выгодам для торговли. Теперь обе стороны обязуются предоставлять взаимно льготные тарифы и таможенные пошлины для новых категорий продукции, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.

Этот шаг направлен на укрепление партнерских отношений и поддержание долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Планы обеих сторон направлены на достижение общего объема торговли в 15 миллиардов долларов США, что является ярким примером стремления к экономическому росту и развитию. Азербайджан и Турция продолжают тесное сотрудничество с деловыми кругами обеих стран, демонстрируя решимость обеспечить взаимную выгоду и укрепление общих интересов в сфере торговли", - добавил Агар.

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