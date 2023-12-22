Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

БАКУ/Trend/ - Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лахор-Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира (проблемы с сердцем). передает в пятницу Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Самолет Airbus A330 приземлился в бакинском аэропорту в 11:04 по местному времени.

Пассажиру была оказана медицинская помощь и принято решение госпитализировать его в одну из медицинских клиник Баку.

Самолет вылетел из Баку в Стамбул в 13:21.