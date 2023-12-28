АBADA предоставила участникам ассоциации 1235 документов Carnet-TIR - Кянан Гурбанов

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Азербайджанская международная ассоциация автомобильных перевозчиков (АBADA) предоставила участникам ассоциации 1235 документов Carnet-TIR, выданных Международным союзом автомобильного транспорта (IRU), передает в четверг Trend.

Как сообщил генеральный секретарь этой ассоциации Кянан Гурбанов, сертификаты выдаются на 5 лет и имеют международное признание.

Интерес в них есть у 178 операторов. По итогам года 1305 водителей и операторов имеют такие сертификаты.

АВАDA тесно сотрудничает с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Государственным таможенным комитетом, Федерацией ассоциаций стран-членов Черноморского экономического сотрудничества (BSEC) (BSEC-URTA) и других международных организаций.

"С таможенными органами у нас действует рабочая группа для решения актуальных вопросов", - отметил Гурбанов.

При ABADA действует Распределительная комиссия по распространению бланков «Разрешений».

В настоящее время ведется работа по выдаче документов «Электроника», применимых к перевозчикам на пограничных пунктах РФ.

ABADA принимает меры в отношении применения «e-SMR, e-TIR» на международных мероприятиях.

ABADA – некоммерческая организация, объединяющая юридических и физических лиц в Азербайджане, основанная в мае 1993 года и осуществляющая международные автомобильные грузоперевозки.

В ноябре 1998 года ABADA была принята в члены Международного союза автомобильного транспорта (IRU), который является мировым гарантийным органом по применению книжек международных грузовых перевозок (Carnet-TIR), штаб-квартира которого находится в Женеве (Швейцария).