Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

В международных автоперевозках из Азербайджана по линии ABADA участвовало почти 12 тыс. транспортных средств

Транспорт Материалы 28 декабря 2023 11:34 (UTC +04:00)
В международных автоперевозках из Азербайджана по линии ABADA участвовало почти 12 тыс. транспортных средств

Читайте Trend в

Лада Евграшина
Лада Евграшина
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в международных автоперевозках из Азербайджана по линии Азербайджанской международной ассоциации автомобильных перевозчиков (АBADA) участвовало 11965 транспортных средств.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции генеральный секретарь АBADA Кянан Гурбанов.

В 2021 году показатель составлял 2400 транспортных средств.

Перевозки идут по маршрутам Север-Юг и Запад-Восток (самые популярные и актуальные направления доставки грузов).

В 2023 году был подписан меморандум с ассоциацией международных автомобильных перевозчиков РФ.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости