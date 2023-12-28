В международных автоперевозках из Азербайджана по линии ABADA участвовало почти 12 тысяч транспортных средств (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году в международных автоперевозках из Азербайджана по линии Азербайджанской международной ассоциации автомобильных перевозчиков (АBADA) участвовало 11 960 транспортных средств.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции генеральный секретарь АBADA Кянан Гурбанов.

В 2021 году показатель составлял 2 400 транспортных средств.

Перевозки идут по маршрутам "Север-Юг" и "Запад-Восток" (самые популярные и актуальные направления доставки грузов).

В 2023 году был подписан меморандум с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков РФ.

Гурбанов добавил, что в 2023 году доля автоперевозчиков из Азербайджана на международных рынках увеличилась на девять процентов.

Также за январь-сентябрь 2023 года был зафиксирован двукратный рост перевозок грузов третьих стран, а статистика за весь год будет подведена в начале 2024 года.

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