В Азербайджане 260 перевозчиков прошли обучение по перевозке опасных грузов - АBADA (дополнено)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:29)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в 2023 году 260 перевозчиков прошли обучение по перевозке опасных грузов и получили соответствующие международные сертификаты.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции генеральный секретарь Азербайджанской международной ассоциации автомобильных перевозчиков (АBADA) Кянан Гурбанов.

В целом, по его словам, ассоциация предоставляет больше 80 международных сертификатов разного назначения, имеет семь учебных центров.

"Мы стараемся расширять интеграцию в различные международные структуры, а также активно работаем с германской GIZ, профильными компаниями и организациями стран на маршруте ТМТМ. Помимо этого, мы активизировали сотрудничество с Турцией и государствами Центральной Азии", - отметил Гурбанов.

Он упомянул, что ABADA принимает предложения и рекомендации по решению возникающих вопросов от грузоперевозчиков, анализирует и обобщает их, и направляет в соответствующие инстанции.

Отметим, что ABADA функционирует в стране 30 лет, и ее ряды пополняются.

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