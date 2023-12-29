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Безопасно, быстро и удобно: В бакинском аэропорту внедрено инновационное решение TDAS (ФОТО)

Транспорт Материалы 29 декабря 2023 10:14 (UTC +04:00)
Безопасно, быстро и удобно: В бакинском аэропорту внедрено инновационное решение TDAS (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту Гейдар Алиев запущено решение Система Авторизации Проездных Документов (Travel Document Authorization System), которое позволит упростить и ускорить процесс прохождения предполетных формальностей, усилить безопасность и сократить очереди в аэропорту.

Новая система, разработанная компанией TAV Technologies, позволяет пассажирам войти в зону предполетного досмотра, самостоятельно отсканировав посадочный талон. Кроме того, это решение способствует повышению пропускной способности зоны прохождения предполетных формальностей, обеспечив удобство и эффективность.

TDAS независимо от предпочтений пассажиров и политики авиакомпании, поддерживает как бумажные, так и электронные посадочные талоны.

«Мы стараемся обеспечить максимальный комфорт и безопасность наших пассажиров. Кроме того, новая система позволит устранить зависимость от бумажных посадочных талонов, что способствует повышению экологической устойчивости. Решение TDAS также исключит вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором ", - сказал директор Бакинского аэропорта Теймур Гасанов.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает внедрять новые технологии и инновации с целью повышения качества обслуживания пассажиров и создания современной, комфортной инфраструктуры.

Безопасно, быстро и удобно: В бакинском аэропорту внедрено инновационное решение TDAS (ФОТО)
Безопасно, быстро и удобно: В бакинском аэропорту внедрено инновационное решение TDAS (ФОТО)
Безопасно, быстро и удобно: В бакинском аэропорту внедрено инновационное решение TDAS (ФОТО)
Безопасно, быстро и удобно: В бакинском аэропорту внедрено инновационное решение TDAS (ФОТО)
Безопасно, быстро и удобно: В бакинском аэропорту внедрено инновационное решение TDAS (ФОТО)
Безопасно, быстро и удобно: В бакинском аэропорту внедрено инновационное решение TDAS (ФОТО)
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