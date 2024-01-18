В Азербайджане предложено передать региональные аэропорты в пользование иностранной компании

БАКУ /Trend/ - Предложено передать региональные аэропорты Азербайджана в пользование иностранной компании.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель начальника Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Джафар Бабаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Ряд аэропортов в регионах предложено передать иностранной компании или привлечь дополнительную авиакомпанию, чтобы не формировалось местное управление. Мы надеемся, что в будущем это будет рассмотрено и граждане будут получать билеты по более низкой цене", - отметил он.

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