FIATA старается эффективно решить проблемы Панамского и Суэцкого каналов

БАКУ/Trend/- Международная конфедерация экспедиторских, транспортных и логистических компаний 150 стран мира - FİATA изучает вопрос эффективного решения проблем грузоперевозок по миру с учетом сложных ситуаций в Панамском и Суэцком каналах.

Как сообщает в среду Trend, об этом на торгово-логистическом форуме в Баку, организованном Caspian Energy Group, сообщил исполнительный директор компании GBL logistics Хандан Рафиг Зака.

"Обмеление Панамского канала и атаки на суда в Суэцком канале мешают транспортировке грузов в мире. FİATA изучает, как эффективно решить логистические проблемы через альтернативные маршруты", - отметил он.

Одним из таких маршрутов является маршрут через Азербайджан, и стране важно быть готовой к росту грузоперевозок.

Отметим, что GBL logistics больше 10 лет работает в Азербайджане, предлагает таможенно-брокерские и экспедиторские услуги. Данная компания является членом Международной федерации ассоциаций таможенных брокеров (IFCBA), Международной федерации ассоциаций экспедиторов (FIATA) и Ассоциации таможенных представительств и логистических компаний Азербайджана (AGTL). Таможенные брокеры компании проводят тестирование Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики и имеют действующие сертификаты, выданные данным комитетом. Компания имеет офисы в Международном аэропорту Гейдар Алиев (Главное таможенное управление воздушного транспорта), Главном таможенном управлении Баку (терминал Ипак Йолу), Сумгайытском химико-промышленном парке, Хачмазском МСП и обладаем достаточными техническими мощностями, которые обеспечивают своевременную разгрузку, погрузку и перевалку грузов.

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