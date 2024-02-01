Продолжаются необходимые меры по развитию Свободной Экономической Зоны Алят

БАКУ/Trend/ - Работы по обустройству новых территорий и обеспечению территориально-внешней и территориально-внутренней инфраструктуры в Свободной Экономической Зоне Алят (СЭЗ Алят) продолжаются.

В связи с этим, как и в прошлом опыте, в целях обеспечения эффективной организации и должной координации работ, связанных с развитием территорий следующего этапа, выделенных для СЭЗ Алят, Указом Президента Азербайджанской Республики была создана рабочая группа в составе с представителями соответствующих государственных учреждений и организаций, а также Уполномоченной структуры СЭЗ Алят. Руководителем рабочей группы был назначен министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

Основной целью создания указанной рабочей группы является разработка Генерального плана территорий, выделенных для СЭЗ Алят и на основе этого, разработка и реализация проектов территориально-внешней и территориально-внутренней транспортной (железнодорожной и автомобильной) и инженерной (вода, газ, электричество, канализация и т. д.) инфраструктуры с участием соответствующих государственных учреждений и организаций.

Следует с уверенностью отметить, что создание и деятельность рабочей группы обеспечит более быстрое и эффективное развитие территорий, а также соответствующей инфраструктуры в СЭЗ Алят.