ЕС определил 33 направления инвестирования инфраструктуры ТМТМ

БАКУ/Trend/ — ЕС определил 33 направления инвестирования физической инфраструктуры сегментов Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор), передает в четверг Trend со ссылкой на заявление комиссара ЕС по транспорту Адины Валеан.

"Современный ТМТМ является краеугольным камнем действий ЕС по содействию усилению региональной экономической интеграции и улучшению связей с Европой. Мы определили 33 потребности в инвестировании инфраструктуры ТМТМ, начиная от модернизации железных дорог и заканчивая увеличением пропускной способности портов на Каспии и обновлением флота", — сообщила Валеан.

Отметим, что ЕС готов выделить 10 миллиардов евро на развитие ТМТМ.

Во встрече в Брюсселе на инвестиционном форуме ЕС по ТМТМ также участвовал главный операционный директор Бакинского международного морского торгового порта Юджин Си, который сообщил о расширении пропускной способности порта до 25 миллионов тонн в год, в том числе, за счет привлечения иностранного финансирования, что позволит повысить эффективность и устойчивость функционирования ТМТМ.

Напомним, что ТМТМ действует с 2014 года, и в 2023 году по нему было транспортировано свыше 2,7 миллиона тонн грузов.

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