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Пассажиропоток в бакинском аэропорту на международных маршрутах в январе увеличился на 40%

Транспорт Материалы 13 февраля 2024 13:13 (UTC +04:00)
Пассажиропоток в бакинском аэропорту на международных маршрутах в январе увеличился на 40%

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БАКУ /Trend/ - В январе 2024 года по международным маршрутам Бакинского аэропорта было перевезено более 437 тысяч пассажиров, что означает рост на 39% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За этот период было обслужено 313 тысяч пассажиров.

В январе текущего года 36 авиакомпаний, из которых 15 лоукостеров, совершили 4225 рейсов. На долю иностранных авиакомпаний пришлось 50,8 процента пассажироперевозок на международных маршрутах, остальное - на национального авиаперевозчика. Зарубежные авиакомпании обслужили более 222 тысяч, а "Азербайджанские авиалинии" - 215 тысяч пассажиров. В направлении Нахчывана было перевезено около 47 тысяч пассажиров. Кроме того, количество транзитных пассажиров увеличилось на 56 процентов по сравнению с январем прошлого года и достигло 21 тысячи человек.

Отметим, что в январе 2024 года из Международного аэропорта Гейдар Алиев были открыты новые направления и увеличена частота полетов на популярных маршрутах. Учитывая динамичное развитие авиационной отрасли и растущий спрос на воздушный транспорт, бакинский аэропорт продолжает совершенствовать свою инфраструктуру, услуги и предлагать новые возможности для пассажиров.

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