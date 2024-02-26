Разрабатывается план реконструкции инфраструктуры ж/д линии Баку-Сумгайыт (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время разрабатывается план реконструкции инфраструктуры ж/д линии Баку-Сумгайыт.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.



"Сегодня существует необходимость коренной реконструкции инфраструктуры железнодорожных линий, электроснабжения, инфраструктуры Бакинской кольцевой дороги, то есть Сумгайыт-Баку. В настоящее время разрабатывается план реконструкции инфраструктуры ж/д линии Баку-Сумгайыт. После расчетов необходимого объема инвестиций мы приступим к улучшению инфраструктуры", - сказал он.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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