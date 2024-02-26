Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

Глава АЖД о возможности пассажирских перевозок по ж/д в южном направлении

Транспорт Материалы 26 февраля 2024 12:47 (UTC +04:00)
Глава АЖД о возможности пассажирских перевозок по ж/д в южном направлении

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Осуществление пассажирских перевозок по железнодорожной линии в южном направлении не стоит на повестке дня.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

"Открытие железнодорожной линии в южном направлении для пассажирских перевозок не стоит на повестке дня. Железнодорожная линия южного направления технически пригодна только для грузовых перевозок. Эту дорогу можно будет восстановить для пассажирского движения только после проведения капитальных реконструкций", - сказал он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости