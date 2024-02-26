Глава АЖД о возможности пассажирских перевозок по ж/д в южном направлении

БАКУ /Trend/ - Осуществление пассажирских перевозок по железнодорожной линии в южном направлении не стоит на повестке дня.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

"Открытие железнодорожной линии в южном направлении для пассажирских перевозок не стоит на повестке дня. Железнодорожная линия южного направления технически пригодна только для грузовых перевозок. Эту дорогу можно будет восстановить для пассажирского движения только после проведения капитальных реконструкций", - сказал он.

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