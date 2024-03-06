Посетители бакинского аэропорта предпочитают краткосрочную парковку

БАКУ /Trend/ - За первые два месяца 2024 года услугой парковки в Международном аэропорту Гейдар Алиев воспользовались около 575 тысяч посетителей, передает в среду Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

94,2% пользователей припарковали свои автомобили на короткое время- до 2-х часов, причем 46% из них воспользовались удобным 15-минутным въездом/выездом для ускорения процесса прибытия и отправления.

Только 0,39% от общего числа пользователей выбрали долгосрочную парковку на более чем 12 часов, что демострирует предпочтение большинства водителей к кратковременной парковке.

Учитывая это, за первые 15 минут при въезде в бакинский аэропорт плата за парковку не взимается. Кроме того, предусмотрены специальные полосы высадки/посадки (drop off/pick up), что обеспечивает удобство и эффективность.

Напомним, что для упрощения процесса оплаты парковки в бакинском аэропорту внедрены новые удобные методы. Водители могут оплатить парковку онлайн через мобильные приложения «AzParking», «TezÖdə» и «Birbank», а также воспользоваться наличным или безналичным способом оплаты через терминалы в аэропорту.