В Баку прошла конференция «Практика оценки и управления рисками в области безопасности полетов» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 марта 2024 года в г. Баку в штаб-квартире Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства (Межгоссовет) при поддержке авиакомпании «Silk Way West Airlines» прошла Научно-практическая конференция «Практика оценки и управления рисками в области безопасности полетов».

В работе конференции приняли участие более 40 специалистов авиационных властей, авиакомпаний, аэропортов государств региона. Участникам конференции были представлены доклады:

-Практика оценки рисков в авиакомпании Азербайджанской Республики. -Цифровизация процессов управления рисками в авиакомпании.

- Управление рисками утомляемости - биоматематическая модель и её практическое применение в авиакомпании.

- Оценка рисков в авиакомпании «Эйр Астана».

- Использование риск-ориентированного подхода в организациях ГА в условиях неопределенности на основе теории нечетких множеств (Fuzzy Sets).

- Разработка и применение автоматической системы управления рисками.

- Практика оценки рисков: обмен опытом

В рамках конференции, кроме докладов была также проведена первая презентация Автоматической системы управления рисками, разработанной в рамках проведенной научно-исследовательской работы сотрудниками Межгоссовета.

Основной задачей данного мероприятия было оказание практической помощи специалистам авиационных администраций, авиакомпаний и аэропортов в обеспечении оценки и управления рисками в области безопасности полетов.

Участники конференции отметили актуальность представленных докладов и приняли активное участие в их обсуждении, уделили большое внимание обмену опытом, поделились ценными предложения и рекомендациями по представленным докладам, подчеркнули важное значение проведенного мероприятия для обеспечения безопасности полетов и развития гражданской авиации региона, отметили также высокий уровень организации мероприятия.

Материалы, представленные на конференции, легли в основу работы авиакомпаний региона для практики оценки рисков в системе управления безопасностью полетов.