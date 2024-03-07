В феврале 2024 года пассажиропоток в бакинском аэропорту увеличился на 50%

БАКУ /Trend/ - В феврале текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает увеличивать пассажиропоток, обслужив более 471 тысячи пассажиров, передает в четверг Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Это на 50,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 312 тысяч пассажиров.

В феврале 33 авиакомпании, 13 из которых лоукостеры совершили 3853 рейса. На долю иностранных авиакомпаний пришлось 50,5% пассажироперевозок на международных маршрутах, остальное - на национального авиаперевозчика. Иностранные авиакомпании обслужили более 215 тысяч пассажиров, а "Азербайджанские авиалинии" - 211 тысяч пассажиров. В направлении Нахчывана перевезено более 44 тысяч пассажиров. Кроме того, количество транзитных пассажиров выросло на 106% по сравнению с февралем прошлого года и составило 25 тысяч человек.

В феврале текущего года наиболее популярными международными направлениями из бакинского аэропорта стали Стамбул, Абу-Даби, Тбилиси, Дубай и Москва, где было обслужено более 228 тысяч пассажиров.

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает совершенствовать свои услуги и удовлетворять потребности пассажиров.