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AZAL возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив

Транспорт Материалы 8 марта 2024 12:38 (UTC +04:00)
AZAL возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив

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БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL 19 марта возобновляет полеты из Баку в Тель-Авив и обратно, передает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

На первом этапе авиаперевозчик запустит три рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям, с апреля будет осуществлять по 9 рейсов в неделю.

Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

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