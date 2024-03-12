Центральная Азия и Азербайджан являются идеальным местом для логистических компаний - Хакки Озер

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия и Азербайджан являются идеальным местом для логистических компаний.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал торговый менеджер Alport Baku Хакки Озер в ходе мероприятия, посвященного презентации деятельности холдинга Albayrak.

"Прошло уже около полутора лет с того времени, когда мы прибыли сюда. В течение первых нескольких месяцев, проводя исследования и анализируя регион Центральной Азии и Азербайджана, я пришел к выводу, что это идеальное место для экспедиторских и логистических компаний. Действительно, регион оказался чрезвычайно активным и перспективным для развития отрасли", - сказал он.

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