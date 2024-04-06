Новые рекорды в Бакинском аэропорту: за 3 месяца 2024 года увеличился объём пассажиропотока

БАКУ /Trend/ - Пассажиропоток в Международном аэропорту Гейдар Алиев в январе-марте текущего года значительно увеличился, передает в субботу Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Так, за этот период аэропорт обслужил более 1,464 миллиона пассажиров, что на 38,2% больше, чем за соответствующий период 2023 года. За этот период этот показатель составил 1,058 миллиона человек.

За отчетный период 39 авиакомпаний, 15 из которых являются лоукостерами выполнили 12,378 тысяч рейсов. По сравнению с январем-мартом 2023 года на международных маршрутах перевезено на 43,5% больше - 1,319 млн пассажиров. Иностранными авиакомпаниями обслужено 656 тысяч пассажиров, национальным авиаперевозчиком – 662 тысячи пассажиров. С начала года в направлении Нахчывана было перевезено более 144 тысяч пассажиров.

Самыми популярными международными направлениями среди пассажиров стали Стамбул, Абу-Даби, Тбилиси, Дубай и Москва. Одним из важных достижений за первые 3 месяца 2024 года является также увеличение количества транзитных пассажиров в Бакинском аэропорту. По сравнению с прошлым годом количество транзитных пассажиров выросло на 82,7% и составило более 72 тысяч человек.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает укреплять свои позиции как главного транспортного узла региона, обеспечивая высокий уровень обслуживания и комфорта пассажирам и посетителям.