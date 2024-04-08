AZAL начнет выполнять полеты из Баку в Бухарест

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 3 июня текущего года запускает регулярные рейсы в столицу Румынии — Бухарест. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам,

передает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Открытие рейсов AZAL в Бухарест будет содействовать развитию связей, а также способствовать расширению туристических, культурных и деловых возможностей между Азербайджаном и Румынией.

Бухарест — столица и крупнейший город Румынии, важнейший экономический и культурный центр страны, также является одним из интереснейших городов Юго-Восточной Европы.

Отметим, что в ближайшее время авиакомпания Azerbaijan Airlines планирует возобновить полеты в еще один крупный город Восточной Европы — столицу Болгарии — Софию. Рейсы в этом направлении будут также осуществляться дважды в неделю.

Ознакомиться с расписанием рейсов и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или через мобильное приложение AZAL.