Латвия проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в логистике - Райвис Кронберг

БАКУ/Trend/ - Латвия проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в логистике и транспортировке грузов по международным транспортным коридорам.

Об этом сообщил госсекретарь министерства сельского хозяйства Латвии Райвис Кронберг на Азербайджано-латвийском бизнес-форуме в Баку, передает в понедельник Trend.

"С учетом новых геополитических реалий, такое сотрудничество для нас важно", - отметил Кронберг.

Как заявил замминистра экономики Сахиб Маммедов, географическое расположение Азербайджана, который является частью многочисленных транспортных коридоров, может быть очень выгодно для Латвии.

"Учитывая, что грузовые перевозки из Азии в Европу сталкиваются со множеством логистических проблем в связи с изменением глобальной геополитической ситуации, транспортный коридор Восток-Запад, являющийся частью древнего Шелкового пути и считающийся кратчайшим торговым путем, соединяющим Европу и Китай, приобретает новое значение для соединения континентов", - подчеркнул Маммедов.

Он также упомянул, что за последнее десятилетие Азербайджан построил крупнейший морской торговый порт на Каспии, с первоначальной пропускной способностью 15 миллионов тонн в год и готовый к расширению до 25 миллионов тонн в год.

"Я бы еще отметил успешную работу Бакинского судостроительного завода, который способен производить суда для обеспечения эффективных грузоперевозок по Каспийскому региону", - сказал Маммедов.

Он выразил мнение, что Средний коридор, как неотъемлемая часть Шелкового пути, набирает популярность и испытывает устойчивый рост объемов обрабатываемого трафика.

"Средний коридор может быть интересен Латвии и странам Балтии", - считает Маммедов.

По его словам, за 2023 год объем перевезенных грузов по этому маршруту вырос на 86%, составив 2,7 миллиона тонн.

"Исходя из этого, мы ожидаем активного участия латвийских компаний для дальнейшего укрепления партнерских связей", - добавил замминистра экономики Азербайджана.

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