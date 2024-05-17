К 2035 году Бакинский порт может достичь углеродной нейтральности - Талех Зиядов

БАКУ /Trend/ - К 2035 году Бакинский международный морской торговый порт может достичь углеродной нейтральности, сказал на конференции по устойчивому бизнесу в преддверии COP29 в Баку глава порта Талех Зиядов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, процесс "зелёной" трансформации порта ведётся с 2016 года, в частности посредством участия в 8 программах ЕС.

Порт первым в регионе Каспийского моря получил "зелёный" сертификат от Европейской ассоциации портов и помог в дальнейшем получить такой сертификат порту Актау.

Зиядов отметил, что наличие таких сертификатов и современных судов означает, что через Каспий создаётся "зелёный" транспортный коридор.

По его словам, современные суда, отвечающие строгим "зелёным" европейским стандартам, будут строиться на Бакинском судостроительном заводе (первый этап - к 2030 году).

Зиядов не исключил, что подобные суда со временем будут использовать самое чистое топливо - водород.

По его словам, сектор судоходства и судостроения Азербайджана движется по пути "зелёной" экономики и показывает хорошие результаты.