Порты Актау и Курык предложили льготы для перевозок контейнеров по Среднему коридору

БАКУ/Ttend/ - Актауский морской торговый порт предлагает установить специальные тарифы на 2024 год на контейнерную перевалку грузов по международному коридору "Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа", основной частью которого является Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор).

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ассоциацию ТМТМ.

Порт Актау, в частности, предложил тариф за транспортировку одного 20-футового контейнера в 60 долларов США/один контейнер (без учета НДС), 40-футового контейнера - 80 долларов США/1 контейнер (без учета НДС).

"Такие тарифы предлагаются при условии предоставления аналогичных ставок на перевалку в Бакинском международном торговом порту в Аляте (БММТП), а также скидок на перевозку со стороны железнодорожных операторов в Казахстане, Азербайджане, Грузии и Турции", - цитирует ассоциация ТМТМ информацию министерства транспорта Казахстана.

Также казахстанский порт Курык готов рассмотреть возможность предоставления льготных условий для грузоотправителей/грузоперевозчиков при наличии гарантированных объемов грузов.

Напомним, что ТМТМ развивается с 2014 года, ассоциация ТМТМ была создана в 2016 году.

В 2023 году через Средний коридор прошло почти 2,7 миллиона тонн грузов (рост на 86% к 2022 году), в 2024 году ожидается 4,2 миллиона тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!