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Безопасность полетов: в Бакинском аэропорту прошла первая кампания по сбору FOD (ВИДЕО/ФОТО)

Транспорт Материалы 3 июня 2024 12:09 (UTC +04:00)
Безопасность полетов: в Бакинском аэропорту прошла первая кампания по сбору FOD (ВИДЕО/ФОТО)
Фото: Международный аэропорт Гейдар Алиев

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БАКУ/Trend/ - В Международном аэропорту Гейдар Алиев впервые была проведена кампания по сбору FOD (мусор постороннего предмета) под лозунгом «Безопасность полетов – это еще и чистота!», передает в понедельник Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

FOD — это любые посторонние предметы, обнаруженные на взлетно-посадочных полосах, рулежных дорожках и в зонах технического обслуживания, которые могут представлять опасность для воздушного судна. В рамках акции сотрудники аэропорта и другие представители авиационных служб обьединили силы, чтобы очистить взлетно-посадочную полосу, перрон и прилегающие территории Бакинского аэропорта.

«Эта кампания чрезвычайно важна с точки зрения безопасности полетов и является примером экологической осведомленности среди сотрудников аэропорта в их повседневной деятельности. С другой стороны, это служит укреплению культуры безопасности полетов среди наших сотрудников", - сказал Эльмир Гулузаде, заместитель директора по безопасности полетов Бакинского аэропорта.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев планирует реализовать данную инициативу и в будущем, что будет способствовать безопасности полетов и защите экологических стандартов.

Безопасность полетов: в Бакинском аэропорту прошла первая кампания по сбору FOD (ВИДЕО/ФОТО)
Безопасность полетов: в Бакинском аэропорту прошла первая кампания по сбору FOD (ВИДЕО/ФОТО)
Безопасность полетов: в Бакинском аэропорту прошла первая кампания по сбору FOD (ВИДЕО/ФОТО)
Безопасность полетов: в Бакинском аэропорту прошла первая кампания по сбору FOD (ВИДЕО/ФОТО)
Безопасность полетов: в Бакинском аэропорту прошла первая кампания по сбору FOD (ВИДЕО/ФОТО)
Безопасность полетов: в Бакинском аэропорту прошла первая кампания по сбору FOD (ВИДЕО/ФОТО)
Безопасность полетов: в Бакинском аэропорту прошла первая кампания по сбору FOD (ВИДЕО/ФОТО)
Безопасность полетов: в Бакинском аэропорту прошла первая кампания по сбору FOD (ВИДЕО/ФОТО)
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