AirBaltic с июля возобновит сезонные полеты по маршруту Рига-Баку

БАКУ/Trend/ — Латвийская национальная авиакомпания "AirBaltic" с июля по ноябрь 2024 года будет осуществлять традиционные прямые сезонные рейсы между Ригой и Баку.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила заместитель главы миссии посольства Латвии в Азербайджане Вия Буша в ходе бизнес-форума "Центральная Балтия и Азербайджан", организованного "Caspian Energy Club" в Риге.

"Транспорт и логистика – важная сфера сотрудничества. Очень важно развивать прочное, стабильное и надежное транспортное сообщение между регионами Каспийского, Черного и Балтийского морей", - считает Буша.

По ее словам, Латвийская Республика заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном, и видит много возможностей для бизнеса.

"Экономические отношения между Латвией и Азербайджаном в последние годы развиваются с положительной тенденцией. Латвия намерена укреплять сотрудничество в таких областях, как ИКТ, умная энергетика и "зеленые" технологии, а также сельское хозяйство, высшее и профессиональное образование", — добавила Буша.

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