Средний коридор является важным каналом для торговли - Atlantic Council

БАКУ /Trend/ - В рамках трансатлантических отношений США, Европа и другие страны видят в Азербайджане и Среднем коридоре важный канал для торговли.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший директор Центра глобальной энергетической безопасности, Центра глобальной энергетики Атлантического совета (Atlantic Council) Лэндон Дерентц в ходе панельной дискуссии "Нефтяные потоки: кросс-логистика и развитие инфраструктуры в Азербайджане" в рамках 29-го Бакинского энергетического форума.

"Атлантический совет — это аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия, который рассматривает международные вопросы через призму американской политики, но также формирует американскую политику с учетом возможностей укрепления отношений с нашими партнерами и союзниками. В этом контексте Азербайджан прекрасно вписывается в данный лагерь. В рамках трансатлантических отношений США, Европа и другие страны видят в Азербайджане и Среднем коридоре важный канал для торговли. Следует подчеркнуть значимость Азербайджана для развития этого коридора", - подчеркнул он.

Отметим, что Средний коридор функционирует 10 лет, но из-за геополитических реалий он наиболее активно развивается последние 2-3 года.

В 2023 году через него прошло 2,7 миллиона тонн грузов (рост на 86 процентов), в этом году намечен объем в 4,2 миллиона тонн.

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